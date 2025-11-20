Enchères surprise

Rubriques

L’Office Togolais des Recettes (OTR) organise ce jeudi une vente aux enchères portant sur 96 conteneurs remplis de marchandises… dont le contenu exact demeure inconnu.

Contenu inconnu, mise réelle © republicoftogo.com

Selon le journal Waraa, les acheteurs devront miser à leurs risques et périls : certains conteneurs pourraient renfermer des produits de grande valeur, tandis que d’autres pourraient s’avérer moins intéressants.

Ce type de vente attire généralement commerçants, importateurs et curieux, tous prêts à tenter leur chance dans une opération mêlant opportunité et hasard.

Reste à savoir qui repartira avec la meilleure affaire — et qui fera chou blanc.

Information additionnelle

Waraa N°539.pdf

Télécharger

