Un accord ambitieux, un approvisionnement incertain

Réunis dimanche à Abidjan, les ministres de l’Énergie de Côte d’Ivoire, du Togo et du Bénin ont décidé de créer un cadre tripartite de coopération pour renforcer la sécurité énergétique et stabiliser l’approvisionnement régional en gaz naturel, rapporte L’Economiste.

Objectif affiché : mutualiser les efforts, anticiper les ruptures et garantir un flux régulier de gaz pour alimenter les centrales électriques des trois pays.

Une excellente initiative, souligne le journal, mais un gros bémol demeure : la fiabilité du West African Gas Pipeline (WAPCO).

Le gazoduc, censé transporter du gaz nigérian vers le Bénin, le Togo et le Ghana, n’a jamais délivré les volumes promis depuis sa mise en service. Résultat : les centrales électriques continuent, dans leur grande majorité, de fonctionner au fioul, un carburant plus cher, plus polluant et devenant de moins en moins compétitif dans un contexte de transition énergétique.

L’Economiste rappelle qu’à plusieurs reprises, les pays riverains ont dû revoir leurs plans énergétiques faute de flux réguliers, les indisponibilités du gazoduc étant attribuées à la fois à des contraintes techniques, des insuffisances de production au Nigeria, et parfois à des enjeux sécuritaires dans le delta du Niger.