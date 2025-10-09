Étudiants, attention : 97 écoles privées seulement sont agréées

Bonne nouvelle pour les étudiants et les parents en quête de formations crédibles : 97 établissements d’enseignement supérieur privés sont désormais reconnus par l’État.

La liste a été publiée ce jeudi dans le journal Canal D, confirmant leur agrément et leur droit à délivrer des diplômes officiels.

Ce nombre élevé témoigne du dynamisme du secteur privé de l’enseignement supérieur, mais pose aussi des enjeux en matière de qualité, de contrôle et d’adéquation formation-emploi.

Être agréé par l’État signifie que l’établissement remplit les critères requis en matière de structures pédagogiques, de programmes, d’encadrement et de conformité aux normes nationales. Pour les étudiants, cela garantit que leur diplôme est reconnu sur le plan national et, dans de nombreux cas, à l’international.

Cette reconnaissance protège également contre les écoles illégales ou non conformes, qui n’offrent aucune garantie académique ni professionnelle.