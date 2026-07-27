Exploitations plus productives : le pari de la mécanisation
L’agriculture change de visage. Longtemps dominée par le travail manuel, elle s’oriente progressivement vers des méthodes plus mécanisées, plus productives et plus compétitives, indique La Nouvelle République.
L’agriculture change de visage. Longtemps dominée par le travail manuel, elle s’oriente progressivement vers des méthodes plus mécanisées, plus productives et plus compétitives, indique La Nouvelle République.
Le gouvernement a fait de la modernisation des exploitations un pilier de sa politique de développement.
Objectif : améliorer durablement les performances du secteur, augmenter les revenus des producteurs et renforcer la sécurité alimentaire du pays.Cette mutation vise à sortir l’agriculture d’une logique de pure subsistance pour la rendre plus efficace et capable de répondre aux défis d’aujourd’hui.
Information additionnelle
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