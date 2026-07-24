Rubriques

Tendances:
Médias

Le Togo trace sa route

Le Togo continue d'investir massivement dans ses infrastructures routières, avec l'ambition de s'imposer comme un véritable hub logistique régional en Afrique de l'Ouest, rapporte Togo Matin.

Investissements importants ©

Le Togo continue d'investir massivement dans ses infrastructures routières, avec l'ambition de s'imposer comme un véritable hub logistique régional en Afrique de l'Ouest, rapporte Togo Matin.

Les chiffres traduisent cette montée en puissance. Les dépenses consacrées aux travaux publics, aux transports et aux infrastructures sont passées de 100,2 milliards de Fcfa en 2025 à 179 milliards en 2026, l'essentiel des ressources étant orienté vers la construction et la réhabilitation des routes, des ponts et des équipements de transport.

Cette dynamique s'appuie aussi sur un soutien financier extérieur de poids. Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé, en juin dernier, un financement de 200 millions de dollars pour le Programme d'amélioration des services logistiques et de transport (PASLT), destiné à relier les zones de production agricole et de développement périurbain aux marchés et aux centres logistiques urbains.

En milieu rural, la réhabilitation des routes de desserte doit profiter à environ 400 000 personnes dans les régions de la Kara, des Savanes, des Plateaux et de la Plaine de Mô.

Information additionnelle

Togo Matin N°1630.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une pensée africaine

Une pensée africaine

L'Université de Lomé a organisé récemment un colloque consacré à l'héritage intellectuel et politique d'Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et ancien Premier ministre du Togo, rapporte Imagine Demain. 

Assistance technique

Assistance technique

Plusieurs partis de l'opposition togolaise se sont dits préoccupés par la présence présumée de forces militaires étrangères, notamment russes et turques, dans le nord du pays, rapporte mercredi Togo Matin. 

Innovation numérique

Innovation numérique

Le Togo Tech Expo se tiendra les 29 et 30 juillet à Lomé, avec l'ambition de réunir les principaux acteurs de l'innovation et des technologies du pays, explique La Nouvelle République.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.