Le Togo trace sa route

Le Togo continue d'investir massivement dans ses infrastructures routières, avec l'ambition de s'imposer comme un véritable hub logistique régional en Afrique de l'Ouest, rapporte Togo Matin.

Les chiffres traduisent cette montée en puissance. Les dépenses consacrées aux travaux publics, aux transports et aux infrastructures sont passées de 100,2 milliards de Fcfa en 2025 à 179 milliards en 2026, l'essentiel des ressources étant orienté vers la construction et la réhabilitation des routes, des ponts et des équipements de transport.

Cette dynamique s'appuie aussi sur un soutien financier extérieur de poids. Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé, en juin dernier, un financement de 200 millions de dollars pour le Programme d'amélioration des services logistiques et de transport (PASLT), destiné à relier les zones de production agricole et de développement périurbain aux marchés et aux centres logistiques urbains.

En milieu rural, la réhabilitation des routes de desserte doit profiter à environ 400 000 personnes dans les régions de la Kara, des Savanes, des Plateaux et de la Plaine de Mô.