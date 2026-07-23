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Une pensée africaine

L'Université de Lomé a organisé récemment un colloque consacré à l'héritage intellectuel et politique d'Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et ancien Premier ministre du Togo, rapporte Imagine Demain. 

Edem Kodjo © republicoftogo.com

L'Université de Lomé a organisé récemment un colloque consacré à l'héritage intellectuel et politique d'Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et ancien Premier ministre du Togo, rapporte Imagine Demain. 

Décédé le 11 avril 2020 à Neuilly-sur-Seine, en France, à l'âge de 81 ans, Edem Kodjo demeure l'une des principales figures de la politique togolaise et de la pensée panafricaine. Né le 23 mai 1938 à Sokodé, formé à l'université de Rennes puis à l'ENA de Paris, il a dirigé l'OUA de 1978 à 1983, avant de devenir à deux reprises Premier ministre du Togo, d'avril 1994 à août 1996, puis de juin 2005 à septembre 2006.

Auteur reconnu, il a notamment signé « Et demain l'Afrique », récompensé par le Grand prix littéraire d'Afrique noire.

Information additionnelle

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