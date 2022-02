Faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et le Bénin

Les ministres des Transports du Togo, du Bénin et du Niger se retrouveront les 24 et 25 février à Lomé pour une réunion organisée par la Commission de l’UEMOA

Un communiqué de l’organisation est publié jeudi dans L’Economiste.

Au cours de cette rencontre, les ministres vont définir les modalités de mise en service des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Hilacondji-Sanvee-Condji (frontière entre le Togo et le Bénin), dans les meilleurs délais, de même que celles relatives à la mise en exploitation réelle des PCJ de Malanville (frontière entre le Bénin et le Niger), après plus de 3 ans d’exploitation expérimentale.