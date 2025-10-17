Rubriques

Faure Gnassingbé prône une approche globale contre le terrorisme

Pour lutter efficacement contre le terrorisme, l’approche purement militaire ne suffit pas. C’est la conviction exprimée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, lors du Forum du Processus d’Aqaba qui s’est tenu cette semaine à Rome.

Lutte contre l'influence djihadiste auprès des populations rurales © republicoftogo.com

Togo Matin en vente vendredi rapporte que M. Gnassingbé plaide pour une stratégie intégrée qui combine sécurité, développement économique et campagnes d’information ciblées auprès des populations vivant dans les zones sous menace djihadiste, notamment dans le nord du pays.

Cette approche s’inscrit dans la volonté du Togo de prévenir la radicalisation, en s’attaquant aux causes profondes de l’instabilité : pauvreté, isolement des communautés rurales, faible accès aux services sociaux de base, etc.

