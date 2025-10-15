Nouveau gouvernement : qui fait quoi

Rubriques

Pas toujours facile de mettre un nom sur chaque visage dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Un trombinoscope à afficher © DR

Entre reconduits discrets, promotions inattendues et nouveaux visages encore peu connus du grand public, le jeu des chaises ministérielles a de quoi dérouter.

Heureusement, le journal Dounia joue les éclaireurs. Dans son édition de ce mercredi, il propose un trombinoscope complet du nouveau gouvernement. Photos, noms, fonctions : un outil pratique pour mieux connaître ceux et celles qui vont désormais piloter les affaires du pays.

Un outil pédagogique et citoyen que Dounia invite même à imprimer et à afficher.

Information additionnelle

Dounia N°844.pdf

Télécharger

