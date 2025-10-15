Nouveau gouvernement : qui fait quoi

Pas toujours facile de mettre un nom sur chaque visage dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Entre reconduits discrets, promotions inattendues et nouveaux visages encore peu connus du grand public, le jeu des chaises ministérielles a de quoi dérouter.

Heureusement, le journal Dounia joue les éclaireurs. Dans son édition de ce mercredi, il propose un trombinoscope complet du nouveau gouvernement. Photos, noms, fonctions : un outil pratique pour mieux connaître ceux et celles qui vont désormais piloter les affaires du pays.

Un outil pédagogique et citoyen que Dounia invite même à imprimer et à afficher.