Les premiers maires déjà connus

Les élections des maires ont démarré dans les 117 communes du Togo, marquant une nouvelle étape dans le processus de décentralisation engagé depuis 2019.

À l’issue des premiers scrutins, les nouveaux édiles de plusieurs municipalités sont désormais connus, notamment dans les régions du Grand Lomé, de la Kara et des Plateaux.

Selon les informations relayées par le journal La Nouvelle Tribune, dans son édition de jeudi, les communes de Golfe 2, Golfe 3, Agoè-Nyivé 1 et Agoè-Nyivé 4 disposent déjà de leurs nouveaux maires. De même, les conseils municipaux des localités de Binah 2, Bassar 4, Mô 1 et Mô 2 ont élu leurs premiers responsables.

Ces élections se déroulent dans un climat institutionnel marqué par l’entrée en fonction récente des nouveaux conseils municipaux, issus du dernier renouvellement électoral. L'enjeu est de taille : renforcer la gouvernance locale et mettre en œuvre les politiques publiques de proximité, au plus près des citoyens.