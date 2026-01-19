Faure Gnassingbé, une politique de stabilité au-delà des discours

La politique de paix et de stabilité portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, ne se limite pas aux déclarations d’intention.

Elle se traduit, selon plusieurs observateurs, par des actions concrètes menées sur le terrain, au Togo comme au-delà de ses frontières.

Dans son édition de lundi, Togo Matin consacre un dossier à cet engagement politique et diplomatique, mettant en lumière une approche fondée sur la prévention des crises, la médiation et le dialogue. Le journal souligne que cette stratégie a contribué à préserver un climat de paix et de stabilité au niveau national, dans un contexte régional souvent marqué par des tensions.