Faure Gnassingbé, une politique de stabilité au-delà des discours

La politique de paix et de stabilité portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, ne se limite pas aux déclarations d’intention.

Faure Gnassingbé samedi à Lomé lors de la réunion sur le conflit en RDC © DR

Elle se traduit, selon plusieurs observateurs, par des actions concrètes menées sur le terrain, au Togo comme au-delà de ses frontières.

Dans son édition de lundi, Togo Matin consacre un dossier à cet engagement politique et diplomatique, mettant en lumière une approche fondée sur la prévention des crises, la médiation et le dialogue. Le journal souligne que cette stratégie a contribué à préserver un climat de paix et de stabilité au niveau national, dans un contexte régional souvent marqué par des tensions.

