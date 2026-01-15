Rubriques

Fausse vente aux enchères : l'OTR alerte sur une arnaque

L'Office Togolais des Recettes (OTR) a tiré la sonnette d'alarme face à une vidéo frauduleuse circulant actuellement sur TikTok.

Fraudes de plus en plus fréquentes © republicoftogo.com

Le contenu en question prétend annoncer des ventes aux enchères qui seraient organisées par l'institution fiscale togolaise. L'OTR a formellement démenti ces allégations et qualifié ces informations de totalement fausses.

Dans un communiqué, l'office appelle la population à la vigilance et demande de ne pas se fier à ces annonces trompeuses qui n'émanent nullement de ses services.

Cette mise en garde intervient dans un contexte où la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux devient de plus en plus fréquente, comme le déplore Chronique de la Semaine ce jeudi. Les plateformes comme TikTok sont particulièrement utilisées par les arnaqueurs pour piéger les citoyens en quête de bonnes affaires.

