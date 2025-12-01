Rubriques

FIL 2025 : la presse voit une édition ambitieuse et innovante

Les journaux parus lundi consacrent largement leurs unes à l’inauguration de la Foire internationale de Lomé (FIL), événement majeur de la fin d’année au Togo.

Le quotidien économique Eco & Finances met en avant une édition « placée sous le signe de l’innovation », soulignant la volonté des organisateurs de moderniser l’offre, d’attirer de nouveaux exposants et de renforcer l’attractivité du rendez-vous commercial.

Pour le journal, la FIL “continue d’écrire son histoire tout en se projetant résolument vers l’avenir”, notamment grâce à l’évolution des services proposés, à la présence accrue d’entreprises technologiques et à l’ouverture à de nouveaux marchés régionaux.

Dans sa stratégie de devenir un hub logistique majeur en Afrique de l’Ouest, le Togo mise sur deux infrastructures clés : le Port autonome de Lomé (PAL) et l’Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE), rappelle Togo matin paru lundi.

Selon la note de conjoncture économique d’octobre 2025, élaborée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), les pays de l’UEMOA ont enregistré en septembre une évolution contrastée des prix des produits échangés sur le marché international.

