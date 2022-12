La 5e édition des Financial Afrik Awards aura lieu le 8 décembre à l’hôtel du 2 février de Lomé, indique L’Economiste paru ce jour.

Elle réunira les acteurs locaux et internationaux du monde des affaires, les décideurs politiques et privés, les économistes et les financiers, autour des enjeux et des perspectives de notre temps. Le thème retenu cette année est la finance verte.