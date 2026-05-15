Rubriques

Tendances:
Médias

Financement conséquent pour les antirétroviraux

Le Togo tient ses engagements dans la lutte contre le VIH/Sida. L'État va consacrer 3 milliards de Fcfa en 2026 pour assurer la prise en charge de 99 023 personnes sous traitement antirétroviral (ARV), rapporte Eco & Finances.

Le virus circule toujours © republicoftogo.com

Le Togo tient ses engagements dans la lutte contre le VIH/Sida. L'État va consacrer 3 milliards de Fcfa en 2026 pour assurer la prise en charge de 99 023 personnes sous traitement antirétroviral (ARV), rapporte Eco & Finances.

Une enveloppe significative qui confirme la volonté des autorités de maintenir l'accès gratuit aux soins et aux traitements pour l'ensemble des patients séropositifs suivis dans le pays, une politique de santé publique saluée par les organisations internationales de lutte contre le Sida.

Car si le virus circule toujours au Togo, le pays a considérablement renforcé ses dispositifs de dépistage, de suivi et de traitement au cours des dernières années. Les malades identifiés sont aujourd'hui pris en charge, suivis régulièrement et traités gratuitement, une réalité qui tranche avec la situation de nombreux pays de la sous-région où l'accès aux ARV reste difficile et coûteux.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1368.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un bon repas commence par une bonne marmite.

Un bon repas commence par une bonne marmite.

Dans quelle marmite cuisinez-vous ? La question peut paraître anodine. Elle ne l'est pas. Togo Matin consacre son édition de vendredi à un sujet de santé publique trop souvent négligé.

Rencontre Faure-Sassou à Oyo

Rencontre Faure-Sassou à Oyo

Le président du Conseil Faure Gnassingbé s'est entretenu avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Oyo, rapporte Togo Matin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.