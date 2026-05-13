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Rencontre Faure-Sassou à Oyo

Le président du Conseil Faure Gnassingbé s'est entretenu avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Oyo, rapporte Togo Matin.

Denis Sassou-Nguesso (G) et Faure Gnassingbé (Archives) © republicoftogo.com

Le président du Conseil Faure Gnassingbé s'est entretenu avec le président congolais Denis Sassou Nguesso à Oyo, rapporte Togo Matin.

Cette rencontre s'est tenue avant que M. Gnassingbé ne reprenne la route vers Kampala, en Ouganda, où il a assisté à la cérémonie de prestation de serment du président Yoweri Museveni, réélu pour un nouveau mandat.

La rencontre d'Oyo n'est pas une surprise. Les deux dirigeants se connaissent bien et se voient régulièrement, Sassou Nguesso, l'un des doyens de la scène politique africaine, et Faure Gnassingbé, figure incontournable de la diplomatie ouest-africaine, entretiennent depuis longtemps des relations de confiance et de proximité.

Le contenu des échanges n'a pas été rendu public, mais la convergence de leurs agendas diplomatiques -stabilité régionale, intégration africaine, gestion des crises - offre naturellement matière à discussion entre deux leaders.

Information additionnelle

Togo Matin N°1601.pdf

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