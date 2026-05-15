Dans quelle marmite cuisinez-vous ? La question peut paraître anodine. Elle ne l'est pas. Togo Matin consacre son édition de vendredi à un sujet de santé publique trop souvent négligé : les risques liés aux ustensiles de cuisson et les alternatives sécurisées.

Certaines marmites bon marché, très répandues sur les marchés togolais, contiennent des métaux lourds préoccupants. L'aluminium non traité, sous l'effet de la chaleur et des aliments acides, peut migrer dans les aliments et s'accumuler dans l’organisme, avec des effets potentiels sur le système nerveux. Le plomb et le cadmium, présents dans certains revêtements ou alliages de mauvaise qualité, sont des substances toxiques reconnues, pouvant provoquer à long terme des troubles rénaux, osseux et neurologiques, particulièrement dangereux pour les enfants.

Heureusement, des solutions sûres et accessibles existent :

La fonte, solide, durable et excellente pour la cuisson lente. L'inox (acier inoxydable), neutre, sans migration chimique, facile à entretenir. La terre cuite — traditionnelle et naturelle, idéale pour les plats mijotés. L'aluminium anodisé, traité pour éviter toute migration dans les aliments.

Un bon repas commence par une bonne marmite.