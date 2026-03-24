Flambée du prix des engrais

Face à la flambée des prix des engrais provoquée par la fermeture du détroit d'Ormuz, le gouvernement envisage de puiser dans ses réserves pour subventionner leur fourniture aux agriculteurs, rapporte L'Union dans son édition de mardi.

La fermeture du détroit - consécutive au conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis - a suspendu le trafic maritime commercial dans l'une des voies navigables les plus stratégiques du monde. Or, 33% des engrais transportés par voie maritime transitent par ce détroit, ce qui a mécaniquement fait flamber les cours sur les marchés internationaux.

Une situation qui menace directement la campagne agricole et le pouvoir d'achat des producteurs, dans un pays où l'agriculture représente un pilier essentiel de l'économie nationale.

Toutefois, cette fermeture pourrait être de courte durée. Deux scénarios se dessinent : soit un accord diplomatique est trouvé avec Téhéran pour rouvrir le détroit, soit une nouvelle offensive militaire ciblera les infrastructures iraniennes le long du détroit d'Ormuz pour forcer sa réouverture.