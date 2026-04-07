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FMI : le Mauritanien Zeine Zeidane nommé directeur du département Afrique

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a désigné le Mauritanien Zeine Zeidane comme nouveau directeur du département Afrique (AFR), annonce L'Économiste.

Zeine Zeidane © IMF

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a désigné le Mauritanien Zeine Zeidane comme nouveau directeur du département Afrique (AFR), annonce L'Économiste.

Il succédera à Abebe Aemro Selassie, dont le départ à la retraite est fixé au 1er mai 2026, après plusieurs années à la tête d'un département qui supervise les relations du FMI avec l'ensemble du continent africain.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans la formulation des politiques macroéconomiques et la coopération économique internationale, il occupe actuellement le poste de directeur adjoint au département Moyen-Orient et Asie centrale (MCD). À ce titre, il supervise les relations du FMI avec les principaux pays du Golfe et a joué un rôle clé dans l'ouverture du bureau régional de Riyad en 2024.

Avant cette affectation, il avait déjà servi comme adjoint au département Afrique du FMI, puis occupé les plus hautes fonctions en Mauritanie : conseiller économique présidentiel, gouverneur de la Banque centrale, et Premier ministre en 2007, où il s'était distingué par une gestion rigoureuse des finances publiques.

Information additionnelle

L'Economiste N°821.pdf

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