Former et insérer les jeunes, une priorité nationale

Relève de demain, les jeunes occupent une place stratégique dans la politique de développement du Togo. Plus qu’un simple groupe démographique, ils représentent à la fois un atout majeur et un défi à relever pour l’avenir du pays.

Dans son édition de lundi, Togo Matin souligne la volonté du gouvernement de faire de cette frange de la population un véritable moteur de croissance. Pour y parvenir, les initiatives se multiplient.

De la formation à l’insertion socioprofessionnelle, plusieurs leviers sont activés afin de renforcer les compétences des jeunes et faciliter leur intégration sur le marché du travail. Une dynamique qui traduit l’ambition des autorités de transformer le potentiel de la jeunesse en un levier durable de développement national.

