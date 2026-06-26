Rubriques

Tendances:
Médias

Fraude dans le foot : les députés demandent des comptes

L'Assemblée nationale a consacré jeudi une séance plénière de questions orales avec débat aux allégations de fraudes dans le football, indique Togo Matin.

Hémicycle comble jeudi © DR

L'Assemblée nationale a consacré jeudi une séance plénière de questions orales avec débat aux allégations de fraudes dans le football, indique Togo Matin.

Le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a réaffirmé la volonté du Parlement de préserver l'intégrité des compétitions et d'accompagner les réformes nécessaires à la professionnalisation du football

Information additionnelle

Togo Matin N°1618.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Frais pour le foot !

Frais pour le foot !

La Coupe du Monde offre une belle vitrine aux marques qui savent en saisir l'opportunité. La Brasserie BB, filiale du Groupe Castel au Togo, ne s'y est pas trompée en faisant la promotion de World Cola à travers une pleine page de pub dans La Nouvelle Tribune.

Cédéao, CPI et après ?

Cédéao, CPI et après ?

Le Niger a notifié son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), annonce Waraa. 

Coup de gueule

Coup de gueule

Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey a livré une charge sévère contre l'inaction de l'Afrique face aux grandes crises qui secouent le monde, dans l'émission « Moment de Vérité », rapporte Le Messager.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.