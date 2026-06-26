Fraude dans le foot : les députés demandent des comptes

L'Assemblée nationale a consacré jeudi une séance plénière de questions orales avec débat aux allégations de fraudes dans le football, indique Togo Matin.

Le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a réaffirmé la volonté du Parlement de préserver l'intégrité des compétitions et d'accompagner les réformes nécessaires à la professionnalisation du football