Dans son édition parue mercredi, Le Messager salue la formation du nouveau gouvernement comme le symbole d’un tournant institutionnel majeur.

Faure Gnassingbé © DR

Pour l’hebdomadaire, il ne s’agit pas seulement d’un changement d’équipe, mais d’un acte fort qui inscrit la gouvernance dans une logique de résultats.

"Le nouveau gouvernement est un symbole d’une ère de renouveau institutionnel et d’efficacité politique", peut-on lire en Une.

Le journal met en exergue la vision du président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui entend "gouverner pour agir et pour transformer". Une devise qui, selon Le Messager, résume l’ambition d’une gouvernance active, pragmatique et tournée vers les résultats concrets, notamment dans les domaines prioritaires comme l’emploi, la santé, l’éducation, les infrastructures et la justice sociale.

Information additionnelle

Le Messager N°936.pdf

Télécharger

