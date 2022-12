Grand écran

Le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNCIA) et le Fonds National de Soutien à l’industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FoNSICA) ont été récemment créés pour soutenir le secteur.

Imagine Demain a interrogé vendredi Denis Essohanam Koutom, le directeur national de la Cinématographie, qui évoque ces réformes et l’avenir du cinéma togolais.