Grands enjeux autour des droits de diffusion

Rien ne va plus entre New World TV et Canal+. La première dispose des droits de diffusion des rencontres de la Coupe du Monde au Qatar pour certains pays d’Afrique; la seconde également via la plateforme DSTV.

Mais au Togo, une interdiction frappe la filiale de Canal+ qui ne peut diffuser les matchs, indique Le Médium paru mardi.