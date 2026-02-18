Rubriques

Investissements et innovation au cœur du forum d’Addis-Abeba

Gado Tchangbedji, ministre délégué à l’Éducation, et Arthur Lilas Trimua, ministre chargé de la Promotion de l’investissement, ont pris part au neuvième Forum des entreprises africaines à Addis-Abeba, rapporte L’Économiste dans sa parution de mercredi.

Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie © republicoftogo.com

La rencontre a réuni décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques autour des enjeux de mobilisation des capitaux, d’innovation et de création d’emplois sur le continent.

Dans un contexte où le financement durable est considéré comme un levier essentiel de transformation structurelle, les échanges ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour renforcer l’attractivité des économies africaines et stimuler l’investissement productif.

