Rubriques

Tendances:
Médias

Klassou à Conakry pour l’investiture de Doumbouya

Togo Matin rapporte dans son édition de ce vendredi que le Togo a marqué sa présence à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président guinéen, Mamadi Doumbouya, organisée il y a quelques jours à Conakry.

Le président de l'Assemblée. A sa gauche le président dr Rwanda © DR

Togo Matin rapporte dans son édition de ce vendredi que le Togo a marqué sa présence à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président guinéen, Mamadi Doumbouya, organisée il y a quelques jours à Conakry.

La délégation togolaise était conduite par Komi Sélom Klassou, président de l’Assemblée nationale, représentant du président du Conseil.

Cette participation témoigne du maintien des relations bilatérales entre Lomé et Conakry, dans un contexte régional en constante évolution.

Information additionnelle

Togo Matin N°1558.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Retour sur une extradition qui a fait du bruit

Retour sur une extradition qui a fait du bruit

Le Togo a remis Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso, suite à une demande officielle d’extradition. L’information, largement commentée, est revenue à la une du journal Waraa paru jeudi.

Tolérance zéro contre l’abattage clandestin

Tolérance zéro contre l’abattage clandestin

Face à la recrudescence des coupes illégales de bois, le gouvernement annonce un renforcement des sanctions et une application stricte de la réglementation forestière, rapporte le Magnan Libéré en vente ce jour.

CAN : le Parlement de la Cédéao félicite le Sénégal

CAN : le Parlement de la Cédéao félicite le Sénégal

Le Parlement de la Cédéao a adressé ses félicitations à l’équipe nationale du Sénégal après sa victoire contre le Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.