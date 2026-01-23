Klassou à Conakry pour l’investiture de Doumbouya

Togo Matin rapporte dans son édition de ce vendredi que le Togo a marqué sa présence à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président guinéen, Mamadi Doumbouya, organisée il y a quelques jours à Conakry.

La délégation togolaise était conduite par Komi Sélom Klassou, président de l’Assemblée nationale, représentant du président du Conseil.

Cette participation témoigne du maintien des relations bilatérales entre Lomé et Conakry, dans un contexte régional en constante évolution.