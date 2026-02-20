Rubriques

KYA-Energy et Optima misent sur l’essor des datacenters

Numérique en expansion © republicoftogo.com

La société togolaise KYA-Energy Group a signé un partenariat avec l’entreprise ivoirienne Optima.

L’accord, selon L’Economiste paru vendredi, vise à déployer en Côte d’Ivoire des solutions énergétiques adaptées aux besoins du marché local, en particulier pour les datacenters. Ce segment connaît une forte croissance, portée par l’expansion rapide des infrastructures numériques et la demande accrue en capacités de stockage et de traitement des données.

