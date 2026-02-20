Rubriques

Un mois béni ... pour le commerce

Le mois du Ramadan imprime une dynamique particulière aux rues et marchés togolais.

Période spirituelle, impact économique réel © republicoftogo.com

À Lomé comme dans les principales villes du pays, une effervescence commerciale s’installe à mesure que les fidèles s’organisent pour cette période particulière.

Dans les quartiers à forte concentration musulmane, les petits commerces adaptent leurs offres. Denrées alimentaires, dattes, sucre, lait, produits de rupture du jeûne et tenues traditionnelles enregistrent une hausse de la demande. Les vendeurs prolongent parfois leurs horaires pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’iftar et aux veillées nocturnes.

Pour de nombreux acteurs du secteur informel, le Ramadan représente ainsi une véritable saison économique, souligne L’Union en kiosque vendredi.

