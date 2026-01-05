Rubriques

L’agriculture, socle de la résilience économique

La construction d’une agriculture plus résiliente s’impose comme une priorité stratégique pour le Togo, souligne le journal L’Economiste dans son édition de lundi.

La modernisation agricole comme réponse aux vulnérabilités © republicoftogo.com

Un choix qui relève autant de l’évidence que de la nécessité. Le secteur fait vivre près de 60 % de la population active et demeure un pilier central de l’économie, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, la volatilité des prix et les défis liés à la sécurité alimentaire.

Selon le quotidien, les autorités misent sur une modernisation progressive des pratiques agricoles, le renforcement de l’irrigation, l’amélioration de l’accès aux intrants et le soutien accru aux petits producteurs. L’objectif est double : sécuriser les revenus ruraux et réduire la vulnérabilité du pays face aux chocs climatiques et économiques.

