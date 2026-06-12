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L'aide française au Togo : les chiffres démentent les idées reçues

Parler d'un recul de l'aide française en Afrique est une erreur que les chiffres démentent avec éloquence. Au Togo, l'Agence Française de Développement (AFD) a engagé 395 millions d'euros sur une période récente, selon Eco & Finances.

L'AFD finance de nombreux projets de développement

Parler d'un recul de l'aide française en Afrique est une erreur que les chiffres démentent avec éloquence. Au Togo, l'Agence Française de Développement (AFD) a engagé 395 millions d'euros sur une période récente, selon Eco & Finances.

Ces financements couvrent des secteurs stratégiques pour le développement du pays : électricité, accès à l'eau potable, formation professionnelle et agriculture, autant de domaines qui touchent directement au quotidien des populations.

Loin de se désengager du continent, la France maintient ainsi une présence financière et technique substantielle au Togo, confirmant que le partenariat franco-togolais reste solide et ancré dans des réalités concrètes.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1379.pdf

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