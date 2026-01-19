Rubriques

L’alerte famine s’intensifie

Les coupes budgétaires et la montée de la violence plongent des millions de personnes dans une urgence alimentaire dramatique en Afrique de l’Ouest, rapporte L’Économiste dans son édition de lundi.

Citant le Programme alimentaire mondial (PAM), le journal souligne que près de 55 millions d’habitants pourraient être confrontés à une insécurité alimentaire critique d’ici l’été. Parmi eux, plus de 13 millions d’enfants seraient directement menacés par la faim.

