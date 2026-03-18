L'ARCOP épingle plusieurs entreprises de BTP pour fraudes documentaires

L'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) vient de frapper fort, titre Le Magnan Libéré dans son édition de mercredi.

À l'issue de plusieurs enquêtes menées sur des appels d'offres publics, le Comité de règlement des différends de l'ARCOP a mis au jour une série de fraudes documentaires impliquant plusieurs entreprises du secteur du BTP.

Le tableau est accablant : faux documents bancaires, attestations d'exécution fictives et bilans financiers manipulés - autant de pratiques mensongères délibérément orchestrées pour contourner les exigences légales des procédures de passation de marchés publics.

Une opération qui confirme la détermination de l'ARCOP à assainir la commande publique togolaise et à protéger l'intégrité des deniers de l'État.