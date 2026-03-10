Rubriques

Tendances:
Médias

Le PIB progresse de 6,3% au troisième trimestre 2025

L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) vient de publier les données des comptes nationaux pour le troisième trimestre 2025.

L'économie tient le cap © republicoftogo.com

L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) vient de publier les données des comptes nationaux pour le troisième trimestre 2025.

Selon l'institut, l'activité économique est restée dynamique sur la période, affichant une progression du PIB réel de 6,3% en glissement annuel.

Légèrement en retrait par rapport au taux de 6,5% enregistré à la même période en 2024, cette performance témoigne néanmoins d'une consolidation du rythme de croissance de l'économie togolaise.

Les détails de cette publication seront à retrouver mardi dans les colonnes du Médium.

Information additionnelle

Le Médium N°693.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Deux chambres, un contrôle parlementaire renforcé

Deux chambres, un contrôle parlementaire renforcé

Le bicaméralisme fonctionne bien au Togo, assure Togo Matin paru lundi. Depuis l'avènement de la Ve République, le pays dispose d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, un dispositif institutionnel qui renforce le contrôle parlementaire et améliore la qualité du travail législatif.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.