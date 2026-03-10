Le PIB progresse de 6,3% au troisième trimestre 2025

L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) vient de publier les données des comptes nationaux pour le troisième trimestre 2025.

Selon l'institut, l'activité économique est restée dynamique sur la période, affichant une progression du PIB réel de 6,3% en glissement annuel.

Légèrement en retrait par rapport au taux de 6,5% enregistré à la même période en 2024, cette performance témoigne néanmoins d'une consolidation du rythme de croissance de l'économie togolaise.

Les détails de cette publication seront à retrouver mardi dans les colonnes du Médium.