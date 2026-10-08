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L'artisan de la première FIV au Togo

Le monde médical est en deuil. Le Dr Moïse Kwasivi Fiadjoe, gynécologue-obstétricien, est décédé samedi.

Dr Moïse Kwasivi Fiadjoe © DR

Le monde médical est en deuil. Le Dr Moïse Kwasivi Fiadjoe, gynécologue-obstétricien, est décédé samedi.

Il avait réalisé en 1996 la première fécondation in vitro (FIV) au Togo, rappelle La Nouvelle Tribune, qui salue « un héritage scientifique et humain majeur ».

Le praticien était aussi l'un des fondateurs de la clinique BIASA, à Lomé.

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