L'artisan de la première FIV au Togo

Le monde médical est en deuil. Le Dr Moïse Kwasivi Fiadjoe, gynécologue-obstétricien, est décédé samedi.

Il avait réalisé en 1996 la première fécondation in vitro (FIV) au Togo, rappelle La Nouvelle Tribune, qui salue « un héritage scientifique et humain majeur ».

Le praticien était aussi l'un des fondateurs de la clinique BIASA, à Lomé.