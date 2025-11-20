Rubriques

L'ATC alerte sur des risques pour la santé des bébés

La question de la qualité des aliments pour nourrissons refait surface. L’Association Togolaise des Consommateurs (ATC) tire la sonnette d’alarme après des analyses effectuées en laboratoire sur des échantillons de céréales infantiles Cerelac achetés à Lomé.

D’après l’ATC, les résultats révèlent « un facteur de risque majeur pour le développement des maladies chroniques », sans que les détails des éléments incriminés ne soient encore rendus publics. L’organisation affirme vouloir attirer l’attention des parents et des autorités sanitaires sur la nécessité de mieux contrôler les produits destinés aux nourrissons, particulièrement sensibles aux substances indésirables.

Pour l’heure, l’ATC appelle à la prudence et invite les autorités à diligenter des contre-analyses officielles, tout en préconisant une vigilance accrue des familles quant aux produits utilisés pour l’alimentation des bébés.

Les détails sont à lire dans La Nouvelle Tribune en vente ce jour.

