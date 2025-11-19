Rubriques

Tendances:
Médias

Un symbole d'intégration

Dans son édition de mercredi, Le Messager met en lumière les 25 ans du Parlement de la Cédéao, une institution clé du processus d’intégration ouest-africaine.

Un Parlement pour unir © republicoftogo.com

Dans son édition de mercredi, Le Messager met en lumière les 25 ans du Parlement de la Cédéao, une institution clé du processus d’intégration ouest-africaine.

Fondé en 1999, cet organe consultatif représente aujourd’hui un pilier du dialogue politique régional et un espace où se construisent de plus en plus les normes communes de la communauté.

Selon le journal, le Parlement est devenu au fil des années le symbole le plus visible de l’intégration régionale, réunissant 115 députés issus des 15 États membres et chargés de rapprocher les peuples, d’harmoniser les législations et de renforcer la démocratie dans l’espace communautaire.

Bien que le Parlement de la Cédéao ne dispose pas encore de pouvoirs législatifs contraignants, contrairement à celui de l’Union européenne, Le Messager rappelle qu’il joue un rôle déterminant dans l’expression de la volonté des citoyens ouest-africains. L’institution émet des avis, formule des recommandations, mène des missions d’observation électorale et contribue aux débats sur des thèmes majeurs tels que la libre circulation, la sécurité régionale ou l’intégration économique.

Information additionnelle

Le Messager N°941.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Gestion budgétaire : un nouvel outil pour harmoniser les prix de l’État

Gestion budgétaire : un nouvel outil pour harmoniser les prix de l’État

Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte que le gouvernement a rendu publique une nouvelle version du répertoire des prix des biens et services de l’État, un document de référence destiné à guider l’ensemble des administrations publiques dans la gestion et l’exécution de leurs dépenses.

Reflux du coût de la vie

Reflux du coût de la vie

Le journal Le Médium, paru mardi, met en lumière une évolution encourageante pour les ménages : le niveau général des prix a reculé de 0,6% en octobre 2025

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.