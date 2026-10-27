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L’Égypte fait le point de sa coopération avec le Togo

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu vendredi l’ambassadrice d’Égypte au Togo, Shahinaz Mahmoud Mohamed Abuseri, indique Nouvelle Opinion paru ce jour.

Dynamiser la coopération © DR

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu vendredi l’ambassadrice d’Égypte au Togo, Shahinaz Mahmoud Mohamed Abuseri, indique Nouvelle Opinion paru ce jour.

Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre Lomé et Le Caire.

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme prioritaires : le développement économique, les échanges commerciaux, la santé et l’industrie pharmaceutique.

Le Togo et l’Égypte entretiennent des relations d’amitié et de coopération qui se sont diversifiées au fil des années, de l’agrobusiness aux infrastructures en passant par la santé et la formation.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°978.pdf

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