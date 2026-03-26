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L'électricité capricieuse exaspère

« Le ras-le-bol de la population » : c'est en ces termes que le quotidien Waraa résume, dans son édition de jeudi, l'exaspération croissante des habitants de Lomé face aux coupures de courant à répétition.

L'électricité joue à cache-cache à Lomé © republicoftogo.com

« Le ras-le-bol de la population » : c'est en ces termes que le quotidien Waraa résume, dans son édition de jeudi, l'exaspération croissante des habitants de Lomé face aux coupures de courant à répétition.

Sans préavis, l'électricité disparaît pendant plusieurs heures, paralysant aussi bien la vie quotidienne des ménages que les activités des entreprises. Réfrigérateurs en panne, appareils électroniques grillés, pertes économiques : les conséquences sont lourdes pour tous.

Une situation qui dure et qui, visiblement, commence à sérieusement peser sur la patience des Loméens.

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Waraa N°554.pdf

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