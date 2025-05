L’intelligence artificielle, atout ou poison pour les médias ?

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai, les Nations Unies on lancé un appel pressant face aux nouvelles menaces qui pèsent sur le journalisme, notamment celles liées à l’intelligence artificielle (IA).

Dans son édition de ce lundi, Le Journal L’Économiste relaie les inquiétudes du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui souligne que « l’intelligence artificielle peut être un outil puissant pour le journalisme, mais elle doit être régulée de manière éthique pour éviter qu’elle ne devienne un vecteur de manipulation de masse ».

L’ONU appelle les États à garantir un environnement libre et sûr pour les journalistes, tout en travaillant à une régulation transparente de l’IA. En effet, l’usage non encadré des technologies génératives menace la véracité des faits, fragilise les médias indépendants et renforce les bulles de désinformation.