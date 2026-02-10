Rubriques

L’islam s’enracine progressivement

Le Togo, pays à majorité chrétienne et animiste, voit néanmoins l’islam poursuivre sa progression, avec la multiplication des lieux de culte à travers le territoire.

Des fidèles de plus en plus nombreux © republicoftogo.com

Illustration récente : une nouvelle mosquée a été inaugurée à Kpassouadè, dans la région Centrale, rapporte le quotidien L’Economiste dans sa parution de mardi.

Cette inauguration s’inscrit dans une dynamique plus large observée en Afrique de l’Ouest, où l’islam continue de gagner en visibilité, notamment dans les zones rurales et périurbaines. La croissance démographique, la mobilité des populations et l’ancrage ancien de la religion dans certaines communautés contribuent à cette évolution.

