Rubriques

Tendances:
Médias

Le Sénat joue son rôle de gardien de la loi

Le Messager de ce jour rapporte que le Sénat a ouvert le 26 février sa première session extraordinaire de l'année.

Barry Moussa Barqué, le président du Sénat © republicoftogo.com

Le Messager de ce jour rapporte que le Sénat a ouvert le 26 février sa première session extraordinaire de l'année.

Institution née de l'avènement de la Ve République, la Chambre haute joue un rôle de contrepoids législatif face à l'Assemblée nationale. Sa mission : examiner, réviser et si nécessaire tempérer les textes adoptés par la chambre basse avant leur entrée en vigueur.

C'est précisément dans ce cadre que le Sénat a examiné et approuvé lors de cette session la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, précédemment adoptée par l'Assemblée nationale.

Information additionnelle

Le Messager N°954.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une prise de participation de 6,5 millions d'euros au capital du fonds Saviu II, dédié au financement des start-up technologiques en Afrique de l'Ouest et du Centre francophone, annonce Togo Matin paru mercredi.

Désinformation made in Togo

Désinformation made in Togo

Un obscur site d'information togolais, « Togo Times », a publié mardi un article affirmant que la centrale nucléaire israélienne de Dimona aurait été touchée par plusieurs missiles balistiques iraniens, provoquant des dégâts et des « fuites radioactives potentielles ».

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.