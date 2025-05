L’union fait la farce

Rien ne va plus chez les champions autoproclamés de l'alternance. L'opposition togolaise, ce grand orchestre sans partition, est en train de s’illustrer par son activité favorite : se tirer dessus… mais entre alliés.

Pas encore de déclaration de guerre, mais la fumée monte sérieusement. Ça sent le cramé, et ce n’est pas le feu de la révolution.

Le journal Le Messager, en vente mercredi, nous sert l’info sur un plateau : l’ambiance est au vitriol entre Jean-Pierre Fabre, patron à vie de l’ANC, et Nathanaël Olympio, boss du Parti des Travailleurs (PT), ce club où les idées sont parfois plus nombreuses que les militants.

Apparemment, les deux hommes se disputent moins un projet commun qu’un fauteuil vide et une légitimité en lambeaux. On imagine sans peine les réunions tendues, les regards qui tuent, et les petites phrases bien placées sur fond de sourires crispés.