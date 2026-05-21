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La bière fait mousser le Tour

Le 31e Tour cycliste international du Togo bat son plein jusqu'au 23 mai, avec 66 coureurs venus de plusieurs pays engagés sur les routes togolaises. Rien d'inhabituel jusque-là, sauf peut-être du côté des sponsors, indique Nouvelle Tribune. 

Les coureurs font preuve de modération © republicoftogo.com

Le 31e Tour cycliste international du Togo bat son plein jusqu'au 23 mai, avec 66 coureurs venus de plusieurs pays engagés sur les routes togolaises. Rien d'inhabituel jusque-là, sauf peut-être du côté des sponsors, indique Nouvelle Tribune. 

Parmi les principaux partenaires de l'épreuve figure en effet une marque de bière. Une association pour le moins surprenante dans le monde du cyclisme, sport de rigueur, de souffrance et d’ascèse, où le bidon d'eau et la barre énergétique règnent généralement en maîtres.

On imagine mal un coureur en plein effort dans une montée avaler une mousse pour se donner du courage. Mais après l'arrivée, c'est une autre histoire.

Les organisateurs, eux, ont visiblement choisi de voir les choses du bon côté : un sponsor, c'est un sponsor. Et dans le vélo comme ailleurs, les budgets ne se gagnent pas à l'eau.

Aux 66 coureurs engagés, un conseil amical : consommez avec modération, de préférence après la ligne d'arrivée.

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Nouvelle Tribune N°433.pdf

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