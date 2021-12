La BOAD s'engage en faveur des ONG

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a accordé un financement d’un peu plus de 47 millions de Fcfa à deux ONG togolaises engagées dans le traitement des déchets.

L’Economiste paru jeudi publie cette information à partir d’un communiqué de la banque de développement.

‘La BOAD intervient pour la première fois de façon directe en faveur d’ONG et marque une nouvelle étape dans sa volonté et son engagement à soutenir les efforts de développement économique et social de ses Etats membres. Elle confirme également sa détermination et son engagement à œuvrer davantage pour la mise en place de conditions favorables pour un développement économique fondé, entre autres, sur la création d’environnements sains grâce à un renforcement durable de ses interventions dans les domaines de l’environnement et de l’assainissement’, indique le communiqué.