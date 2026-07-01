La capitale sous pression, l'État réagit

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Lomé en début de semaine ont provoqué des perturbations, mettant à l'épreuve les dispositifs de gestion des risques et de protection des populations, indique Le Messager.

Face à cette situation, les autorités ont rapidement réagi. Sous la coordination du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, un important dispositif d'intervention a été déployé pour limiter les conséquences des intempéries.