La capitale sous pression, l'État réagit
Les fortes pluies qui se sont abattues sur Lomé en début de semaine ont provoqué des perturbations, mettant à l'épreuve les dispositifs de gestion des risques et de protection des populations, indique Le Messager.
Les fortes pluies qui se sont abattues sur Lomé en début de semaine ont provoqué des perturbations, mettant à l'épreuve les dispositifs de gestion des risques et de protection des populations, indique Le Messager.
Face à cette situation, les autorités ont rapidement réagi. Sous la coordination du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, un important dispositif d'intervention a été déployé pour limiter les conséquences des intempéries.
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