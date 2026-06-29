Conforme sur toute la ligne

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La 3e édition de la ‘Rencontre des Compliance et Risk Officers’, un rendez-vous professionnel de premier plan qui réunira plus de 1 000 experts africains et européens de la conformité et de la gestion des risques, aura lieu les 8 et 9 juillet à Lomé. Information donnée lundi par Nouvelle Opinion. 

Une meilleure gestion des risques © republicoftogo.com

La 3e édition de la ‘Rencontre des Compliance et Risk Officers’, un rendez-vous professionnel de premier plan qui réunira plus de 1 000 experts africains et européens de la conformité et de la gestion des risques, aura lieu les 8 et 9 juillet à Lomé. Information donnée lundi par Nouvelle Opinion. 

La compliance - ou conformité - désigne l'ensemble des procédures et dispositifs mis en place par une entreprise ou une institution pour s'assurer qu'elle respecte les lois, réglementations et normes éthiques en vigueur. Elle couvre des domaines aussi variés que la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention de la corruption, la protection des données personnelles, les sanctions internationales ou encore la gestion des risques opérationnels et réputationnels.

Dans un contexte de mondialisation et de durcissement des réglementations, notamment en Afrique où les exigences des partenaires internationaux et des institutions financières se renforcent, la fonction de Compliance Officer est devenue stratégique pour les banques, les entreprises et les institutions publiques.

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