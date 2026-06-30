Rubriques

Tendances:
Médias

Un groupement chinois remporte le marché du futur parc agro-industriel

Le groupement chinois Zhongmei Engineering Group / Xinlv Construction Group a remporté le marché de construction du parc agro-industriel de Brokou, situé dans la région de la Kara, selon L'Union.

De la production à la transformation © republicoftogo.com

Le groupement chinois Zhongmei Engineering Group / Xinlv Construction Group a remporté le marché de construction du parc agro-industriel de Brokou, situé dans la région de la Kara, selon L'Union.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale plus large : plusieurs parcs de ce type sont actuellement en cours de développement à travers le pays.

Les parcs agro-industriels sont des zones aménagées qui regroupent, sur un même site, l'ensemble de la chaîne de valeur agricole : production, stockage, transformation et commercialisation. L'objectif est de rapprocher les producteurs des unités de transformation, afin de limiter les pertes post-récolte, de créer de la valeur ajoutée localement et de générer des emplois directement dans les zones de production agricole.

Concrètement, les activités de transformation menées dans ces parcs couvrent généralement la mouture des céréales, l'extraction d'huiles végétales, le décorticage et le conditionnement des produits agricoles, la transformation du soja, du karité ou de la noix de cajou en produits finis ou semi-finis destinés à la consommation locale ou à l'exportation.

Pour le Togo, le développement de ces parcs régionaux répond à un double objectif : réduire la dépendance du pays aux importations de produits transformés et structurer davantage les filières agricoles régionales, en particulier dans le nord du pays où le potentiel agricole reste largement sous-exploité.

Information additionnelle

L'Union N°1970.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Ancrage réussi

Ancrage réussi

Depuis son implantation au Togo il y a dix ans, Coris Bank International s'est progressivement imposée comme un acteur majeur du paysage bancaire national, grâce à son engagement en faveur du financement de l'économie, de l'inclusion financière, de l'innovation et de la finance islamique, rapporte Le Médium.

Conforme sur toute la ligne

Conforme sur toute la ligne

La 3e édition de la ‘Rencontre des Compliance et Risk Officers’, un rendez-vous professionnel de premier plan qui réunira plus de 1 000 experts africains et européens de la conformité et de la gestion des risques, aura lieu les 8 et 9 juillet à Lomé. Information donnée lundi par Nouvelle Opinion. 

Mini-sommet diplomatique début juillet

Mini-sommet diplomatique début juillet

L'Alliance Politique Africaine (APA) tiendra le 3 juillet à Lomé une réunion extraordinaire consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur le continent africain et aux réponses que l'Afrique peut collectivement y apporter, annonce Togo Réveil.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.