Un groupement chinois remporte le marché du futur parc agro-industriel

Le groupement chinois Zhongmei Engineering Group / Xinlv Construction Group a remporté le marché de construction du parc agro-industriel de Brokou, situé dans la région de la Kara, selon L'Union.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale plus large : plusieurs parcs de ce type sont actuellement en cours de développement à travers le pays.

Les parcs agro-industriels sont des zones aménagées qui regroupent, sur un même site, l'ensemble de la chaîne de valeur agricole : production, stockage, transformation et commercialisation. L'objectif est de rapprocher les producteurs des unités de transformation, afin de limiter les pertes post-récolte, de créer de la valeur ajoutée localement et de générer des emplois directement dans les zones de production agricole.

Concrètement, les activités de transformation menées dans ces parcs couvrent généralement la mouture des céréales, l'extraction d'huiles végétales, le décorticage et le conditionnement des produits agricoles, la transformation du soja, du karité ou de la noix de cajou en produits finis ou semi-finis destinés à la consommation locale ou à l'exportation.

Pour le Togo, le développement de ces parcs régionaux répond à un double objectif : réduire la dépendance du pays aux importations de produits transformés et structurer davantage les filières agricoles régionales, en particulier dans le nord du pays où le potentiel agricole reste largement sous-exploité.