La formation des enseignants au cœur de la stratégie éducative

Le Togo a fait de l’éducation une priorité stratégique pour son développement. Une orientation affirmée au plus haut niveau de l’État, sous l’impulsion du président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui considère l’investissement dans le capital humain comme un levier fondamental de transformation sociale et économique.

Comme le rapporte mercredi Le Magnan Libéré, cette vision se traduit par des actions concrètes, notamment à travers la réhabilitation et la modernisation des Écoles normales de formation des professeurs d’école (ENFPE). Ces établissements, chargés de former les enseignants du primaire, jouent un rôle clé dans la professionnalisation durable du métier d’enseignant au Togo.

L’objectif est clair : améliorer la qualité de l’enseignement dès les premières années de la scolarité, en dotant les enseignants de compétences solides, adaptées aux réalités pédagogiques actuelles.

Selon le journal, les efforts portent aussi bien sur les infrastructures que sur le renforcement des capacités des formateurs, dans une logique d’excellence et de pérennité.

Cette dynamique s’inscrit dans une politique plus large d’accès équitable à une éducation de qualité, alignée sur les objectifs de développement durable et les priorités nationales.

Pour le Togo, c’est un engagement à former des citoyens mieux préparés, et à garantir aux générations futures un avenir fondé sur le savoir, l’éthique et la compétence.

