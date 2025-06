La PIA s’impose comme le cœur industriel du Togo

En seulement quelques années, la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA) s’est imposée comme un emblème fort de la nouvelle stratégie de développement économique du Togo.

Le journal Le Médium de ce mardi souligne l’importance croissante de cette zone industrielle intégrée, conçue pour attirer des investissements structurants et renforcer la transformation locale.

Située en périphérie de Lomé, la PIA regroupe déjà des unités de transformation, des entrepôts logistiques et des installations d’exportation. Depuis deux ans, les premières usines sont opérationnelles et contribuent à la création d’emplois et à la montée en valeur des matières premières togolaises.

Mais l’ambition ne s’arrête pas là. Le site veut accueillir davantage d’opérateurs, notamment internationaux, pour diversifier les secteurs d’activité et faire de la PIA un hub industriel régional. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté claire : faire du Togo un acteur incontournable de la transformation industrielle en Afrique de l’Ouest.