La politique togolaise en mode Nouveau Testament

Le journal Le Médium n’y est pas allé avec le dos de l’encrier ce mardi. Dans un élan de lyrisme politico-religieux, le quotidien compare la mise en place du premier gouvernement de la 5ᵉ République à rien de moins que l’envoi en mission des Apôtres dans la Bible.

Il ne s’agit donc plus simplement de ministres, mais d’envoyés spéciaux du Très-Haut Républicain, chargés d’agir sur le vécu des citoyens (et non pas seulement sur les tableaux Excel du budget). On imagine déjà la scène : les ministres, sandales aux pieds, carnets de doléances à la main, bénissant les routes défoncées et multipliant les promesses.

Blague à part, cette envolée évangélique montre au moins une chose : l’attente populaire est immense.